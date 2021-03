Monster Hunter Rise krijgt nieuwe trailer

In de nieuwste trailer staan de technische wapens die je in de game kunt gebruiken centraal.

Eind deze maand kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met een gloednieuwe Monster Hunter-titel, welke op 26 maart wereldwijd uit zal komen. Om het wachten iets te verzachten heeft Capcom opnieuw een nieuwe trailer vrijgegeven: dit keer de technische wapens trailer.

In Monster Hunter Rise neem je het, zoals we gewend zijn van eerdere delen uit de serie, op tegen soms behoorlijk grote monsters. Daarvoor heb je veel soorten wapens tot je beschikking, waaronder technische wapens. Deze technische wapens kunnen meer dan je in eerste instantie zou denken, iets wat je in onderstaande trailer kunt bekijken.

Ga jij Monster Hunter Rise in huis halen?