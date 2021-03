[Review] Kill it with Fire

Heb jij ook zo'n hekel aan spinnen?

Kill it with Fire is een kleurrijk spel waarvan ‘spannend’ en ‘horror’ niet meteen afspringen. Echter door het te spelen zul je waarschijnlijk wel wat anders denken, zeker als je bang voor spinnen bent. Waarom precies? Dat leg ik je hier haarfijn uit.

Ik ben niet iemand die bang is voor spinnen, maar ik ben ook zeker geen fan ervan. Een kans om een digitale spinnen genocide te beginnen kon ik daarom ook niet afslaan.

Weg met die spinnen

In Kill it with Fire speel je als een ongediertebestrijder die een huis volledig moet ontdoen van deze beesten. Niets zal je in de weg staan en desnoods brand je het hele huis af om je doel te bereiken. Naast je wapens is je enige hulpmiddel een tracker. De tracker is alleen redelijk beperkt en je weet nooit helemaal zeker uit welke hoek of onder welk voorwerp de spin opeens vandaan kruipt.

Kill it with Fire is geen lastig spel. De tutorial is niet uitgebreid maar laat goed zien hoe het spel in elkaar zit en hoe alles werkt. Je begint met puur een klembord als wapen en naar mate je door de levels heen gaat zul je meer en meer verschillende wapens vrijspelen. Verreweg de leukste vond ik de huis-tuin-en-keukenvlammenwerper. Door middel van een fles deodorant (of haarlak) en een aansteker kun je alles in de hens zetten en spinnen doden. Niets is fijner dan brandende spinnen de kamer rond te zien rennen.

Challenges

Elk level heeft bovendien een aantal challenges die kunnen variëren van het kapot maken van fotolijsten of een aantal spinnen met een bepaald wapen verslaan. Geen van deze uitdagingen is lastig, maar kunnen soms wel tijd in beslag nemen. Zeker wanneer je 20 fotolijsten kapot moet maken en je de laatste even niet kunt vinden.

Het enige wat lastiger is, zijn de zogenaamde arachno-gauntlets. Dit zijn speciale uitdagingen die vrijgespeeld worden nadat je alle andere uitdagingen van een level hebt behaald. Deze uitdagingen gaan op tijd en zul je regelmatig opnieuw moeten proberen.

Audiovisueel

Hoewel de graphics relatief simpel zijn, is dat in deze game op zich niet erg. Het spel heeft zo zijn charme en dat komt vooral door de muziek. De onheilspellende muziek geeft je het gevoel alsof er elk moment een moordzuchtige spin op je af kan springen. Het maakt het in elk geval spannender dan menig “horrorspel” wat ik heb gespeeld.

Conclusie

Kill it with Fire moet het vooral van zijn humoristische gameplay hebben. De chaos van alle wapens die je kunt gebruiken zorgt ervoor dat het spel leuk blijft om te spelen. Het is absoluut niet moeilijk en de springende spinnen kunnen voor wat kleine schrikmomenten zorgen. Het blinkt niet uit in graphics of muziek, maar de gameplay is gewoon zo leuk dat dat niet erg is.

Eindcijfer: 7.8