A-Train: All Aboard! Tourism verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch

Bovendien is er nu al een demo te downloaden in de eShop!

We kunnen binnenkort aan de slag met A-Train: All Aboard! Tourism, dat heeft ontwikkelaar Artdink bekendgemaakt. Alhoewel dit simulatiespel in eerste instantie alleen beschikbaar zou zijn in Japan, kunnen Switch-bezitters vanaf 12 maart over de hele wereld aan de slag met deze titel. De game zal voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank gaan, maar mocht je nog niet zeker weten of dit spel iets voor jou is dan kun je altijd nog de gratis demo downloaden in de Nintendo eShop.

In A-Train: All Aboard! Tourism boek je een enkele treinticket en reis je af naar de stad van jouw dromen. Hier stap je in de schoenen van de president van een spoorwegmaatschappij, wat natuurlijk geen gemakkelijke taak is. Je moet namelijk de controle houden over alle treinen, spoorlijnen aanleggen en ook nog eens de stedelijke planning in de gaten houden. Lukt het jou om een stad te bouwen waar toeristen graag naartoe willen komen?