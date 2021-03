Voorlopig geen Wailord voor de Pokémon Scale World figuren-lijn.

Een domper voor verzamelaars.

In 2019 kondigde Bandai een nieuwe lijn Pokémon-figuurtjes aan met de naam Pokémon Scale World. De serie bestaat uit poppetjes van Pokémon en Pokémon trainers, die op een schaal van 1:20 zijn vormgegeven. Daarmee is het een unieke collectie die de afmetingen van de verschillende zakmonsters ten opzichte van elkaar correct weergeeft. Ondertussen kent de serie al meerdere sets met al veel verschillende Pokémon.

In een interview voor de officiële Japanse Pokémon site met Nakatani, die voor Bandai toezicht houdt op de planning en ontwikkeling werd over het werk gesproken aan de Pokémon Scale World-lijn. Volgens Nakatani was het het meest uitdagende om de gigantische walvis-Pokémon Wailord in de lijn te krijgen. Zelfs met de 1:20 schaal bleek dat Wailord gewoonweg te groot was. Het probleem zit hem dan naast de grootte ook nog in de prijs, wat te hoog zou uitkomen. Om deze redenen is Wailord niet verder gekomen dan een prototype.

Op de onderstaande foto’s is te zien hoe enorm het prototype van Wailord is vergeleken met andere figuurtjes in de lijn. Natu is tot nu toe de kleinste Pokémon in de serie. Het is nog niet bekend of ook de allerkleinste Pokémon Flabébé in de planning staat. Wel toont Nakatani in het interview dat de volgende die hun opwachting zullen maken in de lijn niemand minder zijn dan Wallace en Milotic en Steve en Metagross. Ook trakteert ze verzamelaars met een foto van de prototypes van Groudon en Kyogre.

Bekijk de foto’s hieronder: