R.B.I Baseball 21 komt deze maand naar de Nintendo Switch

Speel ook dit jaar weer honkbal op je Switch!

Eind januari werd er bekendgemaakt dat R.B.I Baseball 21 naar Nintendo’s hybride console ging komen. Inmiddels hoeven we niet heel lang meer te wachten op dit sportspel want Switch-bezitters kunnen namelijk al vanaf 16 maart met deze game aan de slag. De titel zal een digitaal prijskaartje van €24,99 met zich meenemen.

In tegenstelling tot R.B.I. Baseball 20 zal het vervolg van dat honkbalspel een aantal nieuwe elementen met zich mee brengen. In R.B.I Baseball 21 kun je namelijk zelf een speler creëren, is er nu live commentaar aanwezig en ziet de titel er ook nog eens beter uit. Bovendien is het dit jaar nieuw dat je ook online kunt spelen op jouw Nintendo Switch. Weet jij de beste honkbalspeler te worden?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.