Monster Hunter Stories 2 verschijnt in juli

Vandaag is er ook meer onthuld over de nieuwe Monster Hunter Stories.

Het tweede spel wat aan bod kwam in de Digital Event was Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. In het gedeelte over deze game werd onder andere meer onthuld over de gameplay, multiplayer, de deluxe editie en de releasedatum. Om deze maar meteen te noemen: Stories 2 verschijnt op 9 juli in de winkels.

In Monster Hunter Stories 2 keert de Felyne Navirou terug om een avontuur te beleven met een Razewing Rathalos. De trailer is nog redelijk vaag maar was vooral bedoeld om te teasen naar multiplayer missies en interesse op te wekken voor het verhaal.

Na de trailer onthulde Capcom drie nieuwe amiibo, pre-order bonussen en de Deluxe Edition. Daarnaast is er een bonus voor spelers met een Monster Hunter save bestand.

De Deluxe Edition bevat de volgende extra’s: Razewing layered outfits, een haarstijl gebaseerd op Nergigante, een Kuan Coat outfit voor je Wyvern Ena, twee outfits voor Navirou en twee sticker sets. Als pre-order bonussen krijg je een Kamura Maiden outfit voor Ena.

De amiibo zijn gebaseerd op Ena, de Razewing Ratha en Tsukino. Deze amiibo scanner geeft je toegang tot drie nieuwe outfits en daarnaast nog dagelijkse bonussen. Tot slot krijgen spelers met een Monster Hunter Rise save-bestand een Kamura Garb harnas.