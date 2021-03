Meer informatie en een tweede demo voor Monster Hunter Rise

Een nieuwe demo, nieuwe functies en meer in een nieuwe informatieronde.

Vandaag heeft Capcom een extra kijkje gegeven in wat er allemaal te doen valt in Monster Hunter Rise. Tijdens de Monster Hunter Digital Event werd onder andere een nieuwe demo onthuld, maar werd er ook inzicht gegeven in de Rampage quests.

Verder werd er nog bekend gemaakt dat spelers door te levelen een nieuwe functie zullen vrijspelen. Deze “Switch Skills” zullen beschikbaar komen voor elk type wapen en zorgt voor een heel nieuwe speelstijl. Zo kunnen spelers compleet andere combo’s en strategieën bedenken.

Voor multiplayer is er een dynamische moeilijkheidsgraad onthuld. De moeilijkheid past zich aan naar hoeveel spelers er meespelen en hoe goed ze zijn. Je krijgt dus nooit een veel te krachtige tegenstander. Nog een toevoeging voor multiplayer is “Hunter Connect”. Deze feature zorgt ervoor dat je spelers kunt zoeken met bepaalde speelstijl of tag. Na een missie kun je ander hunters ook ‘liken’ om het makkelijker te maken elkaar nog een keer te vinden online.

Verder verscheen er nog een nieuwe trailer van het spel die oude favoriete monsters onthuld voor het spel, maar ook glimpsen van nieuwe nog onbekende monsters en de Elder Dragon Chameleos.

Tot slot verschijnt er op 12 maart een tweede demo voor het spel. Deze demo zal ook weer voor een beperkte tijd beschikbaar zijn. Nieuw in deze demo is een lastigere missie tegen Magnamalo. Iedereen die in januari al de demo heeft behaald zal een reset krijgen op de missieteller.

Monster Hunter Rise verschijnt op 26 maart.