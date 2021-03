Kijk hier het Monster Hunter Digital Event terug

Capcom heeft vandaag nieuwe informatie onthuld over aankomende Monster Hunter titels.

Eind deze maand verschijnt Monster Hunter Rise (tijdelijk) exclusief voor de Nintendo Switch. Later dit jaar verschijnt er echter een tweede Monster Hunter.

In de presentatie van bijna een half uur wordt niet alleen nieuwe informatie onthuld over Monster Hunter Rise, maar ook over Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Zo weten we nu wanneer de laatstgenoemde verschijnt. Dit zal in juli zijn.