Castaway Paradise verschijnt eind april op de Nintendo Switch

Ga op avontuur op jouw eigen tropische eiland.

In 2021 werd er op de eerste dag van februari aangekondigd dat Castaway Paradise naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ondanks dat er ongeveer een maand geleden nog geen releasedatum bekend was hebben we deze nu wel. Het simulatiespel dat eerder al verscheen op Android, iOS, Xbox en Playstation zal namelijk op 29 april beschikbaar zijn alle Switch-bezitters. De titel zal voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank gaan.

Castaway Paradise speelt zich af op een tropisch eiland waar je mag doen wat jij wilt. Net zoals de Animal Crossing- en Harvest Moon-spellen kun je insecten en vissen vangen, gewassen verbouwen, praten met bewoners, jezelf een te gekke outfit geven en uiteraard ook jouw eiland decoreren. Bovendien zijn er evenementen aanwezig voor nog meer speelplezier. Wordt dit het eiland waar je altijd al van hebt gedroomd?

Mocht je nogmaals een trailer willen zien, bekijk dan onderstaande video.