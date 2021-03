[Release Radar] Uitgelichte releases week 10

Er komt weer een week vol spanning en speelplezier onze kant op!

Nieuwe week nieuwe kansen! Elke week komen er een paar handen vol nieuwe spellen uit. Dit zijn niet altijd games van de grote makers, maar ook een heleboel leuke indie-spelletjes. Wij kijken wekelijks wat we kunnen verwachten en zetten de leukste spellen op een rijtje.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Apex Legends

Verschijnt op: 9 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: Gratis

Apex Legends is een Battle-Royale schietspel waarbij je kunt kiezen om met legendarische personages te spelen. Ze hebben elk hun eigen vaardigheden en hiermee strijden ze aan de rand van de Frontier. Het spel is gratis te downloaden, maar er is wel een mogelijkheid tot in-game aankopen waardoor je nog sterker kan worden. Zorg dat jouw groep legends groeit en leer alles over de karakters terwijl je speelt. Het is mogelijk om een eigen team samen te stellen en strategisch te spelen. Geniet van nieuwe innovaties binnen dit spellengenre.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Verschijnt op: 12 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Het is weer tijd voor een nieuwe Crash Bandicoot, waarin Crash en Coco terug keren op een enerverend en ‘wormptastisch’ nieuw avontuur! Neo Cortex en N. Trophy zijn terug! Dit keer hebben ze weer een kwadaardig plan, om niet alleen het universum aan te vallen maar het hele multiversum! Het is de taak van Crash en Coco om vier kwantummaskers te herenigen en de wetten van de werkelijkheid te buigen om deze bazen tegen te houden. Geniet van weer een nieuw avontuur, met méér speelbare karakters, nieuwe vaardigheden en niet te vergeten: alternatieve dimensies.

Battle Brothers

Verschijnt op: 11 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €27,99

Ben je fan van strategische games? Dan kan deze turn-based RPG zomaar eens iets voor jou zijn. Battle Brothers is een tactische RPG waarin je een huurlingenleger leidt in een middeleeuwse fantasiewereld. In deze game speel je om de beurt en zul je moeten bepalen waarheen te gaan, wie in te huren en tegen wie te vechten, welke contracten je aangaat en hoe je jouw manschappen wilt trainen en uitrusten. Het doel? jij hebt als leider de zware taak om als winnaar uit de strijd komen tijdens bloederige vechtpartijen. Daarvoor is strategisch vooruit denken van groot belang.