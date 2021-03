Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 14.5 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van maart vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, WRC 9 The Official Game, maar liefst 14.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Pinkman+, maar een kleine 54 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

WRC 9 The Official Game – 14.5GB

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 12.4GB

Overcooked! All You Can Eat – 10.3GB

I Saw Black Clouds – 9.5GB

Black Legend – 7.5GB

R.B.I. Baseball 21 – 4.8GB

Arkham Horror: Mother’s Embrace – 3.9GB

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited – 3.1GB

Bloody Bunny, The Game – 2.3GB

Minute of Islands – 1.7GB

Pocoyo Party – 1.4GB

In rays of the Light – 1.3GB

Can’t Drive This – 1.3GB

Signs of the Sojourner – 899MB

Fantasy Tavern Sextet -Vol.3 Postlude Days- – 824MB

Kaze and the Wild Masks – 502MB

Power Racing Bundle 2 – 477MB

Get-A-Grip Chip – 465MB

Doodle Devil: 3volution – 313MB

Smash Club: Streets of Shmeenis – 264MB

Sokodice – 237MB

Tank Battle Heroes – 208MB

What Comes After – 170MB

Battle Axe – 166MB

Can’t Drive This – 162MB

Barrage Fantasia – 115MB

Multi Quiz – 97MB

Chained – 64MB

Bob Help Them – 60MB

Pinkman+ – 54MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!