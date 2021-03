Kill It With Fire krijgt launch trailer

Is dat... een SPIN?!

Ooit al eens een gigantische spin gezien in je huis waardoor je je eigen huis het liefste wilde afbranden? Goed nieuws! Rondom dit concept is het volgende spel gemaakt!

In Kill It With Fire sta je oog in oog met de engste spinnen die je met een hele reeks aan verwoestende wapens een kopje kleiner moet maken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met je omgeving en kunnen er naast de spin nog een hele hoop andere dingen kapot gaan. Hierom maak je je echter niet zo een zorgen in dit spel, je hoofddoel is tenslotte de spin zelf!

Bekijk de launch trailer van Kill It With Fire hieronder:

Ben jij eigenlijk bang voor spinnen? Laat het ons weten in de reacties! We zullen het niet doorvertellen hoor 😉