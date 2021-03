Debuut trailer ConnecTank

Bezorg pakketjes met een tank!

Uitgever Natsume en ontwikkelaar YummyYummyTummy hebben eerder deze week een eerste trailer gedeeld van ConnecTank, een 2D action-adventure. De game is momenteel in ontwikkeling en staat gepland voor release op de Switch ergens dit najaar. De trailer kun je hieronder bekijken.

ConnecTank is een game die tank gevechten met puzzels probeert te combineren. Spelers werken voor één van drie Baronnen die proberen de nieuwe Top Tycoon van New Pangea te worden. Dit doen ze door pakketjes te bezorgen met een tank, maar zo’n enorme tank besturen is niet zomaar wat! In het binnenste gebeurd van alles, en je zult ammunitie moeten maken terwijl je de tank aan het rijden houdt. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen, de game is multiplayer te spelen tot op 4 spelers.