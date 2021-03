Bob Help Them komt volgende week naar Nintendo Switch

Ben jij de held van de buurt omdat je altijd iedereen helpt? In dit spel in ieder geval wel!

No Gravity Games brengt aanstaande donderdag een nieuw spelletje naar de eShop, een spel waarbij strategisch denken een must is. Een spel voor iedereen die het heerlijk vindt om anderen te helpen: Bob Help Them.

In dit spel is de hoofdpersonage Bob. En Bob helpt iedereen. In dit gezellige rustgevende spelletje is het de bedoeling om iedereen te helpen. Of ze nu hout nodig hebben voor de kachel, appels willen hebben om appeltaart mee te maken of op zoek zijn naar de lekkerste vis: jij gaat dit voor ze regelen! Maar let wel op dat je dit zo snel mogelijk doet, want de tijd tikt.

O ja, vergeet die hond niet te aaien.