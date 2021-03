Two Point Hospital: JUMBO Edition krijgt launch-trailer

Breidt jouw ziekenhuis uit met vier DLC-pakketten.

Februari vorig jaar is Two Point Hospital verschenen voor de Nintendo Switch. In deze spirituele opvolger van Theme Hospital is het aan jou om jouw eigen ziekenhuis te creëren en mensen van hun vreemde kwaaltjes te verhelpen. Op de pc zijn er al talloze uitbreidingen beschikbaar voor dit spel, terwijl de Switch het alleen nog met het basisspel moest doen. Met de JUMBO Edition brengt SEGA hier nu verandering in.

De JUMBO Edition brengt in totaal vier DLC-pakketten met zich mee. Twee pakketten hiervan zijn items-packs: het Retro Items-pack en het Exhibition Items-pack. Deze brengen respectievelijk 26 en 30 nieuwe voorwerpen mee om jouw ziekenhuis mee aan te kleden. Daarnaast zijn er twee wat grotere DLC-pakketten uitgebracht. Het Off the Grid DLC-pakket neemt jou mee naar de natuur. Met dit pakket krijg je onder andere 3 extra ziekenhuizen, 35 nieuwe kwaaltjes en heel veel nieuwe voorwerpen en muziek. Daarnaast brengt het Close Encounters DLC-pakket jou naar een geheime militaire basis. Ook met dit DLc-pakket krijg je wer 3 nieuwe ziekenhuizen, 34 nieuwe kwaaltjes, nieuwe gameplay en nieuwe voorwerpen.

Two Point Hospital: JUMBO Edition is vanaf nu te verkrijgen voor de Nintendo Switch. Benieuwd naar hoe de uitbreidingen eruit zien? Bekijk dan snel de launch-trailer hieronder.