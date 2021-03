Nintendo Monthly Rewind van februari verschenen

Dit waren de hoogtepunten van februari.

Sinds eind vorig jaar is Nintendo begonnen met een nieuwe videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze nieuwe videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Nu maart alweer is begonnen, kunnen de hoogtepunten van februari natuurlijk niet ontbreken.

Afgelopen maand is natuurlijk de eerste Nintendo Direct sinds 2019 verschenen. Hierin is aangekondigd dat Pyra en Mythra van Xenoblade Chronicles 2 naar Super Smash Bros. Ultimate komen, er komt een remaster van The Legend of Zelda: Skyward Sword naar de Switch en volgend jaar zal Splatoon 3 verschijnen. Ook is er een Pokémon Presents verschenen waarin we nieuwe beelden te zien kregen van Pokémon Snap, heeft The Pokémon Company aangekondigd dat we remakes krijgen van Pokémon Diamond en Pearl onder de namen Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl en als laatste is Pokémon Legends: Arceus aangekondigd in deze video, een prequel van Pokémon Diamond en Pearl.

Natuurlijk zijn er nog veel meer aankondigingen gedaan afgelopen maand. Benieuwd naar alle aankondigingen? Bekijk dan snel de Nintendo Monthly Rewind van februari hieronder.