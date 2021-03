Wordt dierenarts in Pups & Purrs Animal Hospital

Een Switch-release voor het Westen later dit jaar is bevestigd.

Aksys Games heeft tijdens de New Game+ Expo aangekondigd dat Pups & Purrs Animal Hospital naar de Nintendo Switch komt. De game moet later dit jaar verschijnen maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. Wél is onderstaande trailer van de game vrijgegeven.

In Pups & Purrs Animal Hospital neem je de rol van dierenarts op je en is het jouw doel om de beste dierenarts te worden. Je krijgt in de game dan ook te maken met allerlei zieke dieren die jij beter moet maken. Bekijk de bijbehorende trailer hieronder.