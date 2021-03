Release datum Very Very Valet bekend

De game krijgt daarnaast ook een fysieke release!

De release datum van Very Very Valet is bekend gemaakt, de knotsgekke couch party game die eind vorig jaar tijdens de Indie World Showcase werd aangekondigd. De game staat gepland voor release op 25 mei, en Nighthawk Interactive heeft zelfs een fysieke release aangekondigd. De aankondiging hiervan kun je hieronder bekijken. De game is daarnaast tijdelijk exclusief voor de Switch.

Very Very Valet is een partygame waar je alleen kan spelen of met maximaal drie vrienden. Het spel draait om het besturen van auto’s, maar maak je geen zorgen, een rijbewijs is niet nodig. In het spel is er een ernstige parkeercrisis gaande. Het is dan ook belangrijk dat je je auto overal kan neerzetten, maar dan ook echt overal. Los het parkeerprobleem in je eentje op of samen met je vrienden.