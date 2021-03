Mary Skelter Finale komt naar het westen

Het laatste deel van de Mary Skelter-series komt eraan!

Mary Skelter: Finale is een vervolg op de ”True ending” van Mary Skelter: Nightmares & Mary Skelter 2. Gelukkig bevat Mary Skelter: Finale een Before Story functie waarin het verhaal tot nu toe wordt uitgelegd. Als je de vorige delen niet hebt gespeeld, kun je toch genieten van dit nieuwe deel. Love Prison Tower Mary Skelter, een pre-order bonus die bij Mary Skelter 2 zat, zal ook deel zijn van de Mary Skelter: Finale collectie. Al in al heb je met dit spel drie verschillende avonturen in één spel, ideaal toch?

Idea Factory, de localizer voor dit spel, geeft aan dat de vertaling van het spel in de herfst klaar is.

Bekijk de trailer van Mary Skelter Finale hieronder en beleef het laatste hoofdstuk van de Mary Skelter-series.

Heb jij ooit een Mary Skelter spel gespeeld? Hoe vond je dit? Laat het ons weten in de reacties!