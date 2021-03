Guts ‘N Goals in de maak voor de Nintendo Switch

Voetbal + geweld = dit spel

Guts ‘N Goals is een game die de genres arcade, voetbal en beat ‘em up met elkaar verbindt. Je gebruikt in dit spel niet een standaard voetbal om punten te scoren voor je team, maar een knuppel en je vuisten. Ga met 20 verschillende personages en hun eigen persoonlijke speciale aanvallen aan de slag en sla elkaar kort en klein tot aan de finish.

Om ervoor te zorgen dat een potje niet saai wordt, zitten er verschillende ”mutators” in het spel. Deze mutators zorgen ervoor dat er verschillende dingen in een potje kunnen veranderen. Geen zorgen, in dit spel zijn er geen penaltykaarten die je in de weg staan. Dus laat je leiden door het geweld! Bekijk de aankondiging voor Guts ‘N Goals hieronder:

Heb je wel zin in een ander potje mensen bal? E-Ehm ik bedoel voetbal? Guts ‘N Goals komt op 27 augustus 2021 uit voor de Nintendo Switch.