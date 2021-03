Death end re;Quest krijgt fysieke release

De game komt in April naar het westen

JRPG/ Visual Novel Death end re;Quest krijgt binnenkort een westerse release, waarbij de game ook een fysieke release krijgt. Dat heeft Limited Run games bekend gemaakt. De game komt op 27 april naar de Switch. Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Death end re;Quest volg je het verhaal van Arata Mizuanashi, een game programmeur. Op een dag krijgt hij een mail van een collega, Shina Ninomiya, die een jaar geleden verdween. Samen werkte ze aan World’s Odyssey (W.O.D.) een virtueel landschap gedragen door de nieuwste technologieën. De verdwijning van zijn collega zette het project echter stil, maar nu komt Arata erachter dat Shina deze hele tijd heeft vastgezeten in W.O.D. Wanneer hij haastig het project erbij pakt ziet hij dat de game nu wordt geplaagd door honderden bugs, en dat Shina de enige actieve speler is. Al snel komen ze erachter dat er maar één manier is om Shina uit de game te krijgen: ze moet hem uitspelen om het perfecte einde te halen. Dit heeft echter een slagingskans van maar 1%..