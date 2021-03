De visual novel Dairoku: Agents of Sakuratani komt in de herfst naar de Nintendo Switch

Maak contact met een reeks ''vreemde'' wezens

Dairoku: Agents of Sakuratani gaat over een meisje genaamd Akitsu Shino. Zo lang als ze zich kan herinneren kan ze dingen zien die andere mensen niet kunnen zien. Zo heeft ze een oog voor spoken, demonen en andere vreemde wezens. Naarmate ze volwassen wordt, besluit ze iets met haar talen te gaan doen en wordt lid van ”The Occult Action Department”. Haar taak binnen dit bedrijf is het monitoren van deze wezens en ervoor zorgen dat de wezens zich gedragen als ze van wereld naar wereld gaan.

Alle wezens hebben andere persoonlijkheden en de een zorgt voor meer problemen dan de ander, kan Shino deze monsters alleen aan?

Aksys Games zal de lokalisatie van Dairoku: Agents of Sakuratani op zich nemen. Bekijk een trailer voor het spel hieronder, welke karakters zitten in deze visual novel op je te wachten?

Dairoku: Agents of Sakuratani zal in de herfst uitkomen, er is echter nog geen specifiekere datum bekend.