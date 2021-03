Undernauts: Labyrinth of Yomi komt deze herfst naar het Westen

Verken een groot mysterie!

Aksys Games brengt de 3D-dungeon RPG Undernauts: Labyrinth of Yomi naar het Westen. Het spel speelt zich af in Tokyo in het jaar 1979. Een groot, mysterieus bouwwerk stijgt uit de grond. Je wordt in de game samen met de rest van het team er naar toe gestuurd. Samen met een ander team ondergrondse verkenners zul je grotten verkennen vol monsters. Bekijk de trailer hieronder.