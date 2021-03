Sea of Solitude: The Director’s Cut krijgt demo

Naast de game zelf is er vanaf vandaag ook een demo beschikbaar.

Sea of Solitude: The Director’s Cut is vandaag verschenen voor de Nintendo Switch. De game is een adventure game waarin je mee op reis gaat met Kay, die worstelt met haar eigen eenzaamheid. Dit uit zich in een avontuur vol vreemde monsters en eigenzinnige omgevingen, en voor wie zich afvraagt hoe dit er uit ziet is er, naast de release, ook een demo vrijgegeven. Beelden van deze demo kun je hieronder bekijken.

Sea of Solitude kwam in juli 2019 uit voor een aantal platformen, maar sloeg daarbij de Switch over. De versie die nu naar de Switch komt is echter niet dezelfde game, aangezien deze versie behoorlijk opgepoetst is. Zo zou het script verbeterd zijn, zijn er nieuwe voice actors en heeft de game een aantal nieuwe animaties en switch features gekregen. De game is vanaf vandaag te downloaden in de e-shop voor €19,99