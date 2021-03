No More Heroes en No More Heroes 2: Desperate Struggle krijgen fysieke release

Limited Run Games verzorgt de fysieke release van deze twee klassiekers.

No More Heroes 1 en 2 zijn sinds een paar maanden op de Nintendo Switch te spelen, maar tot nu toe werden ze alleen als digitale titels aangeboden. Limited Run Games heeft vandaag bekendgemaakt dat de titels ook een fysieke releases krijgen. Naast een normale fysieke release zal er per deel ook een Collector’s Edition komen. De laatsgenoemde editie krijgt onder andere een artbook, een poster, een soundtrack én een prachtig steelbook. De verschillende editites staan hieronder afgebeeld.

Wil jij No More Heroes en No More Heroes 2: Desperate Struggle fysiek in huis hebben? Ga dan naar de website van Limited Run Games. Pre-orderen is mogelijk vanaf 12 maart. De reguliere versies zullen $34.99 kosten, de Collector’s Edition’s $69.99.