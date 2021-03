Monster Hunter Rise amiibo nu verkrijgbaar via de My Nintendo Store

Deze amiibo zijn in beperkte oplage verkrijgbaar.

Afgelopen september werd bekend dat Monster Hunter Rise komende maand naar de Nintendo Switch komt. Daarbij werd ook bekend dat er drie nieuwe amiibo aan zullen komen en dat deze exclusief via de My Nintendo Store verkrijgbaar zullen zijn. Deze drie amiibo zijn vanaf vandaag te pre-orderen.

Er komen amiibo van Magnamalo, Palamute en Palico uit. De Palamute- en de Palico-amiibo kosten beiden €19,99 terwijl de Magnamalo-amiibo een prijskaartje heeft van €25,99. Per account kun je elke amiibo maximaal één keer bestellen. Verder kun je deze drie amiibo gebruiken om een speciale layered armor te krijgen in Monster Hunter Rise. Ook kun je elke amiibo eenmalig per dag gebruiken om een speciaal lot te krijgen welke je kunt inwisselen voor een willekeurig voorwerp in het spel.

De #amiibo van Magnamalo, Palamute en Palico zijn nu beschikbaar als pre-order in de #MyNintendo Store! Elke amiibo speelt een speciale layered armor vrij in Monster Hunter Rise.



— Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 4, 2021