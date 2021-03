Kijk je mee? Mr. Sakurai Presents “Pyra/Mythra”

Kom om 15:00 alles te weten over het Dynamische duo uit Xenoblade Chronicles 2.

Vorige maand werd de combinatie van Pyra en Mythra als het achtste DLC-personage onthuld. Tijdens de Nintendo Direct kregen we een eerste voorproefje van dit nieuwe personage. We kregen toen wel al te horen dat de DLC in maart moest verschijnen maar wanneer precies was niet bekend. Een nieuwe Mr. Sakurai Presents gaat hier verandering in brengen. Deze presentatie gaat niet alleen de personages onder de loep nemen, maar ook de stage, muziek en nieuwe Mii-kostuums. Natuurlijk wordt er ook een releasedatum aangekondigd.

Deze presentatie begint om 15:00 en zal circa 35 minuten duren.