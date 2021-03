Kaze and the Wild Masks ontvangt nieuwe trailer

De platformer verschijnt 26 maart op de Nintendo Switch.

SOEDESCO en PixelHive hebben een nieuwe trailer uitgebracht van het spel Kaze and the Wild Masks. De game is geïnspireerd door de jaren ’90. Je verkent de Crystal Islands als Kaze en je zult je vriend moeten redden van een vloek. De platformer is deze maand al speelbaar op de Nintendo Switch. Vanaf 26 maart kunnen Switch-bezitters aan de slag met het spel. Wil je liever de fysieke versie? Dan moet je nog even geduld hebben; deze editie verschijnt 25 mei.