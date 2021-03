Gameplay beelden Gnosia

Weet jij erachter te komen wie de Gnosia zijn?

Er zijn nieuwe gameplay beelden verschenen van Gnosia, de “debate-style” RPG waarin jij moet ontdekken wie liegt en wie niet. In de video, die je hieronder kunt bekijken, zijn de eerste 28 minuten van de game te zien. Gnosia is vanaf vandaag te downloaden voor de Nintendo Switch.

In Gnosia behoor je tot de bemanning van een ruimteschip. Er is hier alleen iets ergs aan de hand, de Gnosia hebben het schip geïnfiltreerd. Gnosia zijn wezens die zich voordoen als mensen, waarbij ze liegen, bedriegen en tweevoud zaaien om zo langzaam maar zeker de gehele bemanning uit te roeien. Kun jij er op tijd achter komen wie de Gnosia is? De meest verdachte personen worden in “cold sleep” gebracht, maar is de juiste keuze gemaakt? Of nemen de Gnosia langzaam het schip over?