Exophobia verschijnt op de Switch

Lekker knallen in de ruimte!

PM Studios en Zarc Attack hebben bekend gemaakt dat hun retro-inspired first person shooter Exophobia op de Nintendo Switch zal verschijnen. Een releasedatum is ook gelijk bekend gemaakt: vanaf 5 oktober kunnen we aan de slag met deze retro shooter. In het spel verken je een ruimteschip vol met vijandige aliens. Je zult de omgeving verkennen om zo meer te weten te komen over de geschiedenis. Bekijk de trailer hieronder.