Disgaea 6: Defiance of Destiny verschijnt 29 juni

Eind juni kunnen we aan de slag met het spel.

Disgaea 6: Defiance of Destiny heeft in het Westen een releasedatum gekregen. Vanaf 29 juni kunnen we aan de slag met de game. In Disgaea 6 : Defiance of Destiny speel je als Zed, een zombie die beter is dan iedereen. Alleen de God of Destruction staat nog boven jou, en het is dan ook jouw doel om hem te verslaan. Elke keer als je van hem verliest sterft je party… om daarna sterker terug te komen dan ooit! Er is ook een nieuwe trailer uitgebracht welke je hieronder kan bekijken.