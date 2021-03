Blaster Master Zero 3 komt naar de Switch

Deze zomer komt Blaster Master Zero 3 naar Nintendo's hybride console.

Vandaag is duidelijk geworden dat het derde deel van Blaster Master Zero naar de Nintendo Switch komt. Inti Creates heeft de game aangekondigd voor een release op 29 juli dit jaar. In de game stap je in de schoenen van Jason met als doel Eve te redden.

Blaster Master Zero is een actie- en avonturengame met een retro 8-bitstijl met een boven- en zijaanzicht, die zijn inspiratie haalt uit de gouden jaren van de NES. In game neem je het op tegen vele vijanden in uitdagende levels terwijl ook eindbazen je het regelmatig lastig proberen te maken. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.