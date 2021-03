Azure Striker Gunvolt 3 verschijnt in 2022

De game verschijnt volgend jaar.

Het spel Azure Striker Gunvolt 3 werd vorig jaar al bekendgemaakt. Vandaag tijdens de New Game+ Expo is ook bekend gemaakt wanneer we de game kunnen verwachten. In 2022 zal het spel speelbaar zijn op de Nintendo Switch. In een nieuwe video met beelden van het spel zijn ook de ontwikkelaars te horen. In deze video is ook een nieuw crewlid bekend gemaakt. Hiroki Miyazawa zal de rol van Action Director op zich nemen. Hij heeft eerder ook gewerkt aan de twee Bloodstained: Curse of the Moon spellen.

In Azure Striker GUNVOLT 3, fates are sealed as paradigms shift and a new era unfolds. Beyond the path toward hope lies even greater possibilities. Coming 2022! #GV3 #Gunvolt3 pic.twitter.com/MmjqhBQYeQ — NewGamePlusExpo (@newgameplusexpo) March 4, 2021