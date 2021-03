Beelden van de Pokémon Unite beta zijn gelekt

Er zijn nieuwe beelden voor Pokémon Unite opgedoken.

Vorig jaar werd er een grote verrassing onthuld voor Pokémon-fans. Er komt namelijk een Pokémon spel uit in een nieuw genre, het populaire MOBA-genre. Bekend van onder andere League of Legends heeft het genre miljoenen fans en om Pokémon daarheen te leiden was opzich geen slecht idee.

De fans waren echter niet blij met de aankondiging (vooral omdat ze zich op zaten te hypen met ongefundeerde geruchten) en dat lieten ze merken. Sindsdien is het officieel erg stil over het spel. Echter dankzij een closed beta in Canada zijn er nu nieuwe beelden verschenen.

Helaas verdwijnen de gameplay beelden redelijk snel, maar op het moment van schrijven werken onderstaande videos. De video’s die hieronder staan tonen gameplay voor Cinderace en Greninja

Een video die wel al offline is toonde dat Unite gebruik gaat maken van een zogeheten Battle Pass. Battle Passes worden ondertussen al veel gebruikt in andere live service spellen. Wanneer je ze koopt kun je door middel van spelen nieuwe voorwerpen vrijspelen om je personages te veranderen.

Pokémon Unite Battle Pass pic.twitter.com/yHOwHHBejm — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) March 2, 2021