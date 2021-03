[Review] Forward to the Sky

Vlieg je met me mee naar de Sky Tower?

Forward to the Sky is een actie- en puzzelplatformer met RPG-elementen, uitgebracht door COSEN. In de game neem je de rol op je van een prinses die op zoek gaat naar kristallen. Sinds 25 februari is het spel verkrijgbaar in de eShop voor €39,99. Is het dit geld waard? Dat lees je in deze review.

Een heldin met een prinsessenjurk

Het spel Forward to the Sky gaat over een stoere heldhaftige prinses die een toren gaat beklimmen om de heks te verslaan. De toren heet de ‘Sky Tower’ en bestaat uit verschillende levels die de prinses bereikt met een luchtballon. Elk level bestaat uit puzzels, het verslaan van tegenstanders en het verzamelen van kristallen. Deze kristallen werden vroeger erg veel gemaakt, maar doordat mensen in het verleden te veel hebzucht hadden, hebben ze de mijnen uitgeput en zijn er nu veel minder kristallen over. Deze moeten gevonden worden door het verslaan van monsters en het vinden van beelden waar ze nog in verstopt zitten. Elk level heeft 100 kristallen die gevonden kunnen worden. Je kan kiezen uit 3 moeilijkheidsniveaus: easy, medium of hard.

Na het uitspelen van het eerste level kun je in het menu kiezen voor twee extra spelmodi: monster wave en tower line. Bij de monster wave krijg je telkens een aantal monsters om te verslaan, bij elke ronde worden het er meer en worden ze sterker. Dit is een goede manier om de vijanden in het spel te leren kennen en te oefenen met de besturing tijdens het vechten.

Tower line werd uiteindelijk mijn favoriet, ik vond het nog leuker dan het hoofdspel. Het is een spelmodus waarbij je blijft rennen en moet zorgen dat je niet kapot gaat door de obstakels die je tegen komt. Het deed mij erg denken aan ‘Temple Run’ en het liefste wilde ik ook niet meer stoppen. Je moet, net zoals in het hoofdspel, kristallen verzamelen en zo ver mogelijk komen op easy, medium of hard niveau. Ondanks een paar haperingen hier en daar is het erg vermakelijk.

Gameplay

Het spel speelt lekker weg, al is de keuze van de knoppen niet helemaal logisch en daardoor eventjes wennen. Zo sla je met A en spring je met B. Tussen het spel door, wanneer er dialogen verschijnen, komt de tekst erg klein tevoorschijn. Dit is lastig te lezen en staat ook niet altijd erg netjes. De tekst wordt wel ondersteund door voice-overs, waardoor je tijdens het spelen niet hoeft te lezen maar gewoon kan luisteren. De muziek is verder simpel maar niet storend.



Het spel zelf is, wanneer je een beetje een ervaren gamer bent, makkelijk binnen een aantal uur uit te spelen. Dus erg lang speelplezier heb je niet aan het hoofdverhaal. Wel kan je natuurlijk de twee extra speelmodi blijven spelen, iets wat de speelduur wat verlengd.

Audiovisueel

De artwork van de filmpjes is mooi gemaakt, maar valt dan weer tegen wanneer er gespeeld moet worden. Er is namelijk erg weinig afwisseling in omgeving en alles oogt erg vierkant op de personages na.

Conclusie

Forward To The Sky is een puzzel- platformspel waarbij je ook nog de nodig actie hebt in de vorm van het verslaan van monsters. Het doel is om de Sky Tower te beklimmen zodat je de boze heks kan verslaan. Het spel is best aardig maar wél erg kort. Wel zitten er twee extra spelmodi bij waardoor je wat langer zoet kan zijn. De filmpjes zien er erg leuk uit, net als de hoofdpersonages, maar de omgeving biedt niet veel afwisseling. Al met al een grappig spel om eens in de sale te scoren.

Eindcijfer: 6,1