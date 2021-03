Niantic toont een Pokémon Go demo via de Hololens

Rondlopen tussen de Pokémon? Niantic maakt het mogelijk in dit proof-of-concept.

We kennen allemaal Pokémon Go wel. Ook al zou je geen gamer zijn en niets met Pokémon hebben is de kans dat dit fenomeen langs je heen ging erg klein. Wat je waarschijnlijk niet kent is de Hololens. De Hololens is een apparaat van Microsoft voor voornamelijk zakelijk gebruik. De headset van meer dan $3.000,- zorgt voor een mixed reality. Dit is net weer een stap verder dan AR wat nu in Pokémon Go zit.

Tijdens een digitaal evenement van Microsoft, Microsoft Ignite, kwam Niantic langs om een speciale proof-of-concept demo te geven. Door middel van een speciale camera wordt de wereld getoond zoals je het zou zien met een Hololens op je hoofd. Zo zie je verschillende Pokémon rustig bij elkaar staan en wordt Pikachu een Razz Berry gegeven.

Of het product ooit voor de consument verschijnt is zeer twijfelachtig, maar het is alsnog leuk om te zien hoe de wereld met Pokémon eruit zou kunnen zien.