First 4 Figures onthult Samus Helmet Replica

Altijd al een grote Samus helm willen hebben? Het kan binnenkort met een officiële replica.

We wachten al jaren op een nieuwe Metroid, helaas is het vanad Nintendo nog steeds radiostilte. Verzamelaars kunnen echter in elk geval wel een nieuwe statue op hun verlanglijst zetten. First 4 Figures heeft vandaag namelijk een life size replica van de helm van Samus aangekondigd.

Het beeld van 49 centimeter hoog moet in Q1 van volgend jaar verschijnen, maar is nu al te bestellen in twee verschillende versies. De normale editie, die ook in lokale winkels zal verschijnen, en de Exclusive Edition. De Exclusive Edition is exclusief beschikbaar op de officiële website van het bedrijf en bevat nog enkele extra’s. Zo bevat de standaard verschillende ledlampjes, geeft het vizier licht en kun je de helm draaien op de standaard (of zelfs eraf halen).

De helm is gebaseerd op officiële art van Nintendo en is ook officieel door het bedrijf goedgekeurd. De standaard waarop de helm komt heeft bovendien ook inspiratie uit de Metroid Prime spellen gehaald. Die is namelijk gebaseerd op de save stations in de spellen.

Beide versies zijn te bestellen voor een bedrag van $641,99 (de eerste 15 dagen voor $581,99) exclusief verzendkosten. Omdat F4F een EU-warenhuis heeft komt er geen extra belasting bij wanneer je via hun site besteld. Wanneer je besteld zul je meteen 10% aanbetaling moeten doen en kiezen of je een payment plan wilt. Dankzij het payment plan kun je de betaling over meerdere maanden verspreiden (tot een maximum van 11 maanden).

Je kunt ze beiden bestellen via de First 4 Figures website.