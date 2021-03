Bekijk hier gameplaybeelden van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 

Er zijn maar liefst één uur aan beelden verschenen.

Later deze maand op 26 maart kunnen gamers, zowel fysiek als digitaal, aan de slag met Story of Seasons: Pioneers of Olive Town op de Nintendo Switch. Ondanks dat we nog een paar weken moeten wachten op de release van dit simulatiespel zijn er toch al gameplaybeelden verschenen. Het YouTube-kanaal van NintendoEverything heeft namelijk al één uur aan beelden online gezet. Mocht je deze willen bekijken, kun je dat doen door op onderstaande video te klikken.

In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town heeft jouw Opa met zijn vrienden het stadje Olive Town opgericht om land te verbouwen en een rustig leven te kunnen leiden. Als jij jaren later wilt genieten van dit prachtige landschap kom je er helaas achter dat het helemaal verwilderd is en jij het dus opnieuw zult moeten opbouwen. Dit doe je door groente te verbouwen, vissen te vangen en voor alle dieren te zorgen. Weet jij Olive Town weer in een fantastisch paradijs te veranderen waar iedereen graag naar toe wilt komen?