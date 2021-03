What Comes After komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Het is tijd om jouw leven achter je te laten.

Vorige week werd er door ontwikkelaar Rolling Glory Jam en uitgever Flynns Arcade aangekondigd dat What Comes After naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De makers van Coffee Talk en Rage in Peace zullen deze game namelijk vanaf volgende maand, op 1 april, beschikbaar stellen voor Switch-bezitters. Het avonturenspel zal een prijskaartje van €6,99 met zich mee brengen.

In What Comes After volg je een hartverwarmend verhaal welke vol zit met liefde en komedie. Je maakt samen Vivi het avontuur mee die haar mee zal nemen naar de plek waar mensen naartoe gaan als ze dood zijn. Tijdens deze treinrit praat je met allemaal zielen van mensen, dieren en planten en praat je met hun over liefde, spijt, het leven en de dood.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.

