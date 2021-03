[Review] Under Leaves

Zoek je suf in dit uitdagende zoekspelletje

Under Leaves is een ontspannend spelletje waarbij je kan genieten van geluiden uit de natuur terwijl je goed rondkijkt om zoekplaatjes op te lossen. Dit rustgevende spelletje is uitgebracht door RedDeerGames en valt op vanwege de aquarel-stijl grafische vormgeving. Wij konden de game uitproberen en in deze review kijken we of het spel een must is of dat je hem beter kunt overslaan.

Zoekplaatjes oplossen

Wanneer je Under Leaves start is er geen introductiefilmpje of tekst, toch is het erg duidelijk dat je op het eerste dier op de landkaart moet klikken om te beginnen. Wanneer je op een dier klikt kom je in een zoekplaatje, per continent is er een ander zoekplaatje waar verschillende dieren verschijnen. Je kan een volgend dier enkel vrijspelen door het laatste zoekplaatje te voltooien. Alle dieren willen dat je iets anders gaat zoeken en dit wordt steeds lastiger totdat de voorwerpen die je zoekt helemaal in de achtergrond lijken te blenden.

Wanneer je vanuit de landkaart op een dier klikt kom je dus in een van de puzzel-omgevingen terecht. Hier staat dat dier klaar met een vraagteken, wanneer je hier op klikt geeft het dier met een praatwolkje aan wat hij zoekt en hoe veel. Dit kan een plantje, een zeester of een worm zijn bijvoorbeeld. Wanneer je ze allemaal gevonden hebt ga je terug naar de landkaart waar een nieuw dier verschijnt.

Een uitdaging

Het spel is makkelijk te spelen, vooral in handheld mode kan je makkelijk klikken op de voorwerpen die je hebt gevonden. Een zoekomgeving bestaat uit meerdere schermen waar je doorheen moet scrollen, ook zijn de kleuren en vormen van de voorwerpen die je zoekt gelijk aan de rest van de omgeving. Hierdoor is het echt een grote uitdaging en ook meer geschikt voor minder jeugdige spelers. Wanneer je er echter echt niet uit komt, kan je op het vraagteken klikken. Je lost dan een puzzel op en krijgt daarna te zien waar het voorwerp ligt die je niet kon vinden. Zo is het toch voor iedereen speelbaar.

Eenvoud is goud

Wat gelijk opvalt bij Under Leaves, is dat de grafische vormgeving een schilderachtige pracht uitstraalt. Elke zoekomgeving heeft zijn eigen sfeer die ondersteund wordt met geluid en effecten. Zo zie je in het onderzeelevel dat het beeld beweegt alsof je zelf aan het duiken bent tussen de zeewezens. Het is een spelletje die erg rustgevend is maar toch lichtelijk frustratie op kan wekken wanneer het laatste voorwerp moeilijk gevonden kan worden. Na het eerste landkaartje kan je nog verder, waardoor er genoeg speelplezier is.

Conclusie

Er is bij Under Leaves heel veel aandacht besteed aan het uiterlijk en de sfeer van het spel: dit is dan ook erg goed gelukt! Ondanks het simpele concept van voorwerpen zoeken in een plaatje, is het erg vermakelijk en ben je zeker ook wel even zoet met het vinden van alle voorwerpen. Er zijn verschillende levels waarin je terug komt wanneer je meer dieren vrij speelt, die elk weer naar iets anders op zoek gaan. Verwacht geen kinderspelletje: soms zijn de voorwerpen zo goed verstopt dat je behoorlijk lang aan het zoeken bent.

Eindcijfer: 7,7