Dreaming Sarah verschijnt deze week op de Nintendo Switch

Gaat het jou lukken om Sarah uit haar coma te halen?

Kort geleden verscheen er een nieuw avontuurlijk platformspel in de Nintendo eShop, in de sectie ”binnenkort verkrijgbaar”, met de naam Dreaming Sarah. De titel is een eerbetoon aan Japanse horror games en is vanaf 5 maart beschikbaar voor alle Switch-bezitters. Het spel zal later deze week voor een kleine prijs van €4,99 over de digitale toonbank gaan.

Dreaming Sarah is een avontuurlijk platformspel vol met verschillende puzzels en personages. In deze game volg je het verhaal van Sarah die een ongeluk heeft gehad waardoor ze in coma ligt. Daarom ga jij haar proberen te helpen om wakker te worden en dat doe je door Sarah’s droomwereld te verkennen.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.