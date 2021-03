Bekijk hier gameplaybeelden van Sir Lovelot

Ga jij de liefde van je leven vinden in Sir Lovelot?

Een paar weken geleden werd er door Sometimes You en Pixel Games aangekondigd dat Sir Lovelot op 3 maart naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Ondanks dat dit platformspel momenteel nog niet beschikbaar is voor Switch-beziters zijn er toch al ruim 15 minuten aan gameplaybeelden verschenen. Mocht je hier benieuwd naar zijn bekijk dan de video onderaan dit artikel.

Sir Lovelot is een 2D-platformer waarin je door meer dan 40 handgemaakte levels rent, springt, duikt en klimt. Zoals de naam van deze game al weggeeft speel je in dit platformspel als Sir Lovelot. Hij gaat op avontuur in Lululand met als doel om de liefde van zijn leven te vinden. Uiteraard zal dat niet al te makkelijk gaan aangezien alle levels vol met bizarren wezens zitten die het jou zo lastig mogelijk proberen te maken.