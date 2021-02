WRC 9 komt in maart naar de Nintendo Switch

Racen op de weg is zó 2020

Een jaar geleden werd bekend dat WRC 9 uit zou komen voor de Nintendo Switch. Helaas moesten we tot nu wachten totdat we iets moesten vernemen van een releasedatum. Het goeie nieuws is dat je niet meer lang hoeft te wachten op deze racegame, hij komt namelijk al op 11 maart uit.

WRC 9 is een racegame waarbij je vooral van de weg afwijkt. Waarbij je in normale racegames vooral op de weg moet blijven, is dit in deze serie van spellen niet het geval. Dit deel bevat drie nieuwe gebieden waarin je kunt racen tot je erbij neervalt, denk hierbij aan Kenia, Japan en Nieuw Zeeland.Verder heeft het spel een nieuw clubsysteem waarbij mensen eigen toernooien kunnen maken en tegen elkaar kunnen racen. Altijd leuk als je tegen vrienden wilt racen.

Naast de nieuwe modi heeft het spel ook verbeterde physics waarbij het realisme van autorijden is verbeterd. Dus zoek je een realistisch racespel? Dan lijk je bij WRC 9 op het goeie adres te zijn.