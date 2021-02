Update Turok 2 op de Switch bevat cross-play multiplayer

Turok 2 spelers zijn getrakteerd met online cross-play!

Afgelopen week is op 25 februari een grote update beschikbaar gemaakt voor Turok 2: Seeds of Evil. Het spel uit 2019 kreeg enkele compatibiliteits- en stabiliteitspatches en een Duitse audio optie. Daarnaast verraste ontwikkelaar Nightdive Studios de spelers met een heuse online multiplayer modus. Door gebruik te maken van de zogeheten KEX Engine en PlayFab ondersteunt de online multiplayer cross-play. Dit betekent zoveel als dat spelers op verschillende consoles elkaar kunnen treffen in een online potje Turok 2. Op het moment van schrijven maken de Switch en Playstation 4 hier al gebruik van. In de lijn der verwachting ligt dat de PC- en Xbox ondersteuning te zijner tijd toegevoegd zal worden.