Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 2.5 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van maart vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titels, Star Wars: Republic Commando en Counter Recon: The First Mission, beide maar liefst 2.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Gunslugs 2, maar een kleine 59 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Star Wars: Republic Commando – 2.5GB

Counter Recon: The First Mission – 2.5GB

Doug Hates His Job – 2.0GB

Clea 2 – 1.9GB

Into A Dream – 1.5GB

Sea of Solitude: The Director’s Cut – 1.3GB

Everhood – 1.3GB

Space Otter Charlie – 1.2GB

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse – 1.0GB

A Day Without Me – 502MB

Gnosia – 478MB

NoReload Heroes Enhanced Edition – 378MB

Sir Lovelot – 345MB

Duel on Board – 334MB

NOBLE ARMADA: LOST WORLDS – 219MB

Bishoujo Battle Cyber Panic! – 218MB

Super Metboy! – 162MB

Explosionade DX – 162MB

Cave Bad – 153MB

Sticky Monsters – 146MB

America Wild Hunting – 105MB

Gunslugs 2 – 59MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!