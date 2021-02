Harvest Moon: One World trailer

De game komt volgende week naar de Switch

Nintendo heeft een nieuwe trailer online gezet voor Harvest Moon: One World. Het geeft een mooi kijkje van deze nieuwe avontuurlijke wereld, waarin je vijf verschillende bieden kunt verkennen en je boerderij moet onderhouden. De trailer kun je hieronder bekijken. De game komt op 5 maart naar de Switch.

In Harvest Moon: One World is de Harvest Goddess verdwenen, waardoor niemand meer weet hoe ze groenten moeten verbouwen. Jij zult op zoek moeten gaan naar Harvest Wisps, kleine wezentjes die als enige nog de kennis over verschillende zaden en hoe je deze moet verbouwen bezitten. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien ze enkel verschijnen op gezette tijden en plaatsen. Vind er zoveel je kunt en breng groenten en fruit terug naar de wereld!