Furukawa praat over de gevaren van het uitbreiden van Nintendo merken

Hoe behoud je het goeie imago van je personages bij het uitbreiden van je merk?

In een interview die Furukawa met de website Nikkei heeft gehouden, praat de huidige president van Nintendo Japan over enkele interessante dingen. Zo praat hij over het behouden van de identiteit van de Nintendo-karakters bij het uitbreiden van hun merk.

Het originele interview is in het Japans, gelukkig heeft NintendoEverything het interview kunnen vertalen in het Engels. In het interview geeft Furukawa aan dat spelers heel veel uren met de karakters hebben doorgebracht in de vele videogames. Ze willen de band die de spelers met de personages hebben niet verpesten bij de groei van Nintendo. Hierbij zoeken ze naar manieren waarbij ze het merk van Nintendo kunnen laten groeien terwijl ze deze band met de karakters intact houden.

Het is vaak de vraag hoe je het merk van Nintendo zo lang mogelijk aantrekkelijk kan houden voor de gebruiker. Hierbij moeten ze naar andere manieren zoeken om te groeien en niet enkel en alleen leunen op de banden die de spelers met de karakters hebben. Hierover heeft Furukawa veel discussies binnen Nintendo, aangezien ze niet het succes van het merk willen weggooien. Dan zou je in principe 30 jaar aan werk weggooien.

Bron