DC Super Hero Girls: Teen Power is gemaakt door de developer Toybox

Wie is nu deze maker achter deze nieuwe Nintendo Switch-titel?

Het was even onduidelijk wie nu de makers waren van deze nieuwe titel. Deze onduidelijkheid werd al snel geklaard toen de titel in Australië werd geregistreerd. De developer achter DC Super Hero Girls: Teen Power, waarbij je tiener versies van verschillende bekende superhelden speelt, is namelijk Toybox. Deze developer staat bekend voor het werk die ze geleverd hebben in games zoals Little Dragons Cafe, World End Syndrome en Deadly Premonition 2.

Je kunt met de tiener versies van onder andere Wonder Woman en Harley Quinn aan de slag als deze game uitkomt op 14 juni. Ben jij van plan om dit spel te halen als het uitkomt? Laat het ons weten in de reacties!