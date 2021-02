BanG Dream! Girls Band Party! aangekondigd voor de Switch

Japan mag dit jaar aan de slag met een ritmische port voor de Switch.

BanG Dream! is een succesvolle Japanse muzikale mediafranchise. Waar het ooit begon met een manga, volgden al gauw een anime tv-serie, live concerten en muziekalbums. In 2017 werd er een ritmische mobiele game op de markt gebracht voor Android en iOS; BanG Dream! Girls Band Party!.

Game-ontwikkelaar Craft Egg kondigde vandaag tijdens de “BanG Dream! 6th Anniversary Special” livestream aan dat er een Switch-port van deze game komt. Er is nog vrij weinig bekend over de Switch versie. Er is enkel bevestigd dat het spel ondersteuning biedt aan zowel de docked- als handheld modus van de Switch. De Japanse release staat nog voor dit jaar gepland. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze ritmische titel zich een weg weet te vinden naar de westerse markt.

Toch benieuwd geworden? Bekijk hieronder een trailer voor de mobiele versie: