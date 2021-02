Witchery Academy komt naar de Nintendo Switch

Gaat het jou lukken om de vloek op de wereld weg te toveren?

Vorige week werd er door ontwikkelaar en uitgever Cubenary bekendgemaakt dat Witchery Academy naar Nintendo’s hybride console gaat komen. In dit levenssimulatiespel volg je het avontuur van een tovernaarsleerling die graag beter wilt worden in haar magische vaardigheden. Dit doet ze echter met een reden aangezien er een vloek heerst op de wereld. Daarom brouw je verschillende drankjes, verbouw je gewassen, leer je de krachtigste spreuken en probeer jij de beste tovenaar te worden. Helaas is er momenteel nog geen releasedatum naar buiten gekomen, maar er is al wel een korte trailer vrijgegeven. Mocht je hier interesse in hebben dan kun je deze hieronder bekijken.

